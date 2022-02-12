اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 10:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: لجنة مصر العطاء تبرعت بواقيات كورونا بمليون و124 ألف جنيه

السبت، 12 فبراير 2022 09:35 ص
نقابة الأطباء: لجنة مصر العطاء تبرعت بواقيات كورونا بمليون و124 ألف جنيه نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت النقابة العامة للأطباء، إن لجنة مصر العطاء، تبرعت خلال الأسبوع الماضى بعدد 270 زجاجة كحول وجهاز كى وجهاز شفط بالإضافة إلى 225 واقي وجه مقوى لمستشفى الشيخ زايد المركزى، كما تبرعت مصر العطاء بنقابة الأطباء بعدد 450 واقي وجه و 216 زجاجة كحول إلى الإدارة الصحية بالشيخ زايد و كذلك عدد 100 واقي وجه إلى مستشفى ابو قير بالإسكندرية.
 
وأضافت النقابة، فى بيان: أنه بذلك تكون اللجنة قد تبرعت بعدد 27093 واقي وجه من النوع المقوى إلى مختلف المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية المختلفة منذ بدء جائحة كورونا، بإجمالى مبالغ حوالى مليون و 124 ألف و360 جنيه بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى التي تبرعت بها اللجنة للمستشفيات. 
 
وأشارت إلى أن موارد لجنة مصر العطاء من تبرعات المواطنين بجميع فئاتهم و ليست من أموال نقابة الأطباء و تقوم لجنة مصر العطاء بتوجيه تلك الأموال في أعمال الخير المختلفة، مضيفه أن لجنة مصر العطاء تعمل بالنسبة الأكبر في تقديم الدعم الطبي لغير القادرين سواء بدعمهم مباشرة أو دعم الخدمات المجانية بالمستشفيات الحكومية.
 
ولفتت إلى أن لجنة مصر العطاء ستشهد في الآونة القريبة تطورا جديدًا في خدماتها، حيث ستقوم اللجنة بالإشراف على تقديم الخدمات الصحية لغير القادرين من خلال إنشاء مراكز ومستشفيات خاصة بلجنة مصر العطاء.

نقابة الاطباء

مصر العطاء

مستشفى الشيخ زايد

ادارة الشيخ زايد الصحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تبحث مع الضرائب بروتوكولا لوضع آليات لتصالح العيادات فى المحافظات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:57 م

نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما إثر الإصابة بكورونا.. وتسجل 667 شهيدا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:01 م

عضو بنقابة الأطباء: قيمة النوبتجية لمدة 12 ساعة للطبيب الشاب 45 جنيها

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:43 ص

نقابة الأطباء تطلق فعاليات علمية حول الدواعى الطبية للولادة القيصرية الإثنين

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:03 م

نقابة الأطباء: صرف مليون و462 ألف جنيه لدعم الأعضاء وأسرهم خلال يناير 2022

الإثنين، 31 يناير 2022 02:44 م

نقابة الأطباء: طبيب يتبرع بأول جهاز أشعة لأورام المخ فى الصعيد بـ750 ألف جنيه

الجمعة، 28 يناير 2022 09:49 ص

نقابة الأطباء تستحدث تسجيل طبيب مقيم ومتدرب زمالة لأول مرة

الأربعاء، 26 يناير 2022 03:40 م

نقابة الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية لأبناء الشهداء

الأربعاء، 26 يناير 2022 01:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة