نقابة الأطباء: لجنة مصر العطاء تبرعت بواقيات كورونا بمليون و124 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن لجنة مصر العطاء ، تبرعت خلال الأسبوع الماضى بعدد 270 زجاجة كحول وجهاز كى وجهاز شفط بالإضافة إلى 225 واقي وجه مقوى لمستشفى الشيخ زايد المركزى، كما تبرعت مصر العطاء بنقابة الأطباء بعدد 450 واقي وجه و 216 زجاجة كحول إلى الإدارة الصحية بالشيخ زايد و كذلك عدد 100 واقي وجه إلى مستشفى ابو قير بالإسكندرية.

وأضافت النقابة، فى بيان: أنه بذلك تكون اللجنة قد تبرعت بعدد 27093 واقي وجه من النوع المقوى إلى مختلف المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية المختلفة منذ بدء جائحة كورونا، بإجمالى مبالغ حوالى مليون و 124 ألف و360 جنيه بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى التي تبرعت بها اللجنة للمستشفيات.

وأشارت إلى أن موارد لجنة مصر العطاء من تبرعات المواطنين بجميع فئاتهم و ليست من أموال نقابة الأطباء و تقوم لجنة مصر العطاء بتوجيه تلك الأموال في أعمال الخير المختلفة، مضيفه أن لجنة مصر العطاء تعمل بالنسبة الأكبر في تقديم الدعم الطبي لغير القادرين سواء بدعمهم مباشرة أو دعم الخدمات المجانية بالمستشفيات الحكومية.

ولفتت إلى أن لجنة مصر العطاء ستشهد في الآونة القريبة تطورا جديدًا في خدماتها، حيث ستقوم اللجنة بالإشراف على تقديم الخدمات الصحية لغير القادرين من خلال إنشاء مراكز ومستشفيات خاصة بلجنة مصر العطاء.