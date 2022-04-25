مشروع مشترك بين النمسا و"الدولية للهجرة" لمساعدة النازحين من أوكرانيا

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أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر اليوم الإثنين أن بلاده تنسق مع "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة فيما يخص مساعدة النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا؛ حيث بدأ مشروع مشترك بين الجانبين تبلغ ميزانيته 400 ألف يورو ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل بمساهمات من المجر ورومانيا ومولدوفا.



وقال كارنر -في تصريح اليوم- إن "المنظمة الدولية للهجرة" تعتبر شريكًا طويل الأمد لوزارة الداخلية، لافتا إلى أن المشروع الحالي يوفر المساعدة للأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب من أوكرانيا وخاصة للنساء والأطفال.



وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة يتمتعان بشراكة طويلة الأمد وبتعاون جيد للغاية؛ حيث يتم تنفيذ المشاريع الممولة بشكل مشترك بمحتوى عالي الجودة ويتم التعامل معها بشكل احترافي خاصة في دول العالم الثالث.



وأوضح الوزير أن المشروع الحالي يركز على دعم النازحين من أوكرانيا من خلال أوجه عديدة منها الدعم النفسي للأشخاص المصابين بصدمات نفسية والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسفر وإعادة التوطين القانوني والمشورة القانونية.