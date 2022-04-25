كبسولة × القانون.. اعرف الأوراق المطلوبة لدعاوى الحضانة ورؤية الصغير

تشهد أروقة محاكم الأسرة العديد من دعاوى حضانة الصغير، ودعاوى الرؤية، وخلال حلقة جديدة من كبسولة قانونية، سنوضح أهم الأورق المطلوبة في هاتين الدعويين.
ــ في دعاوى حضانة الصغير وحفظه:
1 ـ شهادة ميلاد الصغير
2 ـ وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو شهاد الطلاق في حالة انتهائها.
3 ـ ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه.
ــ دعاوى رؤية الصغير:
1 ـ شهادة ميلاد الصغير
2 ـ وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو شهاد الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق.
3 ـ بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين وتقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.
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