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كبسولة × القانون.. اعرف الأوراق المطلوبة لدعاوى الحضانة ورؤية الصغير

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:00 م
كبسولة × القانون.. اعرف الأوراق المطلوبة لدعاوى الحضانة ورؤية الصغير أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تشهد أروقة محاكم الأسرة العديد من دعاوى حضانة الصغير، ودعاوى الرؤية، وخلال حلقة جديدة من كبسولة قانونية، سنوضح أهم الأورق المطلوبة في هاتين الدعويين.

 

ــ في دعاوى حضانة الصغير وحفظه:

1 ـ شهادة ميلاد الصغير

2 ـ وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو شهاد الطلاق في حالة انتهائها.

3 ـ ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه.

 

ــ دعاوى رؤية الصغير:

1 ـ شهادة ميلاد الصغير

2 ـ وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو شهاد الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق.

3 ـ بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين وتقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.

 

 


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