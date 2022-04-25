جاء ذلك فى بيان لبعثة (اليونيفيل)، صباح اليوم الاثنين، والذي أكدت فيه انطلاق صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما رد الجانب الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف.

وشهدت مناطق الجنوب اللبناني استنفارًا أمنيًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وخصوصًا المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل؛ إثر تصعيد التوتر الأمني بعدما أقدم مجهولون على إطلاق صاروخ من المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة - المنصوري جنوبي لبنان في اتجاه إسرائيل التي ردت مدفعيتها بعشرات القذائف على مناطق متفرقة بمناطق جنوبية.