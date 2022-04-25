غلق وتشميع مركز طبى وعيادات خاصة تدار بدون ترخيص بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بوادى النطرون بحملات مرورية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية بوادى النطرون أسفرت عن :-

- تشميع مركز طبى مكون من خمس عيادات طبية ومعمل تحاليل بدون ترخيص.

- تشميع عيادة باطنة وجهاز هضمى لإدارتهما بدون ترخيص.

- ضبط 12 عبوة منتهية الصلاحية لكيماويات خاصة بإجراء التحاليل بالمرور على أحد المعامل وقد تم إعدام الكمية وتحرير محضر بالمخالفة.

- تحرير محضرين ضد منشأتين بدون ترخيص.

كما تم التنبيه على 8 منشآت طبية أخرى لوجود عدد من المخالفات الخاصة بإجراءات مكافحة العدوى بضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وعدم تكرار المخالفات مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.