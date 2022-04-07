اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 01:36 م
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غلق وتشميع عيادتين وضبط 8 منشآت طبية تدار دون ترخيص بالبحيرة

الخميس، 07 أبريل 2022 01:04 م
غلق وتشميع عيادتين وضبط 8 منشآت طبية تدار دون ترخيص بالبحيرة شمع أحمر - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى هذا السياق شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام  بالمحافظة، حملات رقابية مكبرة  بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بحوش عيسي والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1100 أنبوبة اختبار و14 عبوة كيماويات منتهية الصلاحية داخل أحد المعامل.
 
كما تم غلق وتشميع عيادتين بالشمع الأحمر وضبط 8 عيادات ومعامل خاصة تدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات أيضا عن رصد العديد من الملاحظات داخل 4 منشآت طبية مختلفة التخصصات، وتم التبيه عليهم بتلافى تلك الملاحظات.


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صحة البحيرة

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