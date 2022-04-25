"ضحك عليه وقال له هاشتري العربية".. حيلة جديدة من "مسجل" لسرقة السيارات

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستكمال التحريات الأمنية، حول اتهام "مسجل جنائي"، بسرقة سيارة من صاحبها، بحجة معاينتها لشرائها، ومن ثم قرر الفرار وسرقة السيارة وبيعها، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بإبداء رغبته فى شراء السيارة ملكه، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور وصول نجل شقيقه بالسيارة ملك المُبلغ تقابل مع الشخص المشار إليه، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته واستولى منه على السيارة ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بأنه عقب إستيلائه على السيارة قام بعرضها على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وبيعها (لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة) عقب إيهام الأخير بأنها سيارة ورثة وبدون أوراق ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع السيارة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ونفى علمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة وإتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.