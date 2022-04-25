شقيق سامح عزام يروي قصة مصرع أخيه وزوجته بالسعودية بعد أدائهما العمرة..فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "مباشر.. هنا قرية تتشح بالدموع حزنا على فقيدها الذى مات أثناء تأدية العمرة.. شقيق المهندس سامح عزام يروي تفاصيل الحادث بالسعودية".

قال حسام عزام شقيق المهندس سامح عزام، إن شقيقه كان عائدا مع زوجته من العمرة، بعد الانتهاء من مناسك العمرة بمناسبة شهر رمضان الكريم بسيارته الخاصة، ولكن تعرض لحادث بمنطقة الميقات ناحية آبيار على، وتوفيوا فى الحال، وتم نقلهم للمستشفى وقام أحد زملاء شقيقه بإبلاغة بالحادث.

وأضاف حسام عزام أنه قام زملاء شقيقة بإنهاء إجراءات الدفن بالسعودية، وتمت إقامة صلاة الجنازة عليهم ودفنهم بالسعودية، مشيرا إلى أن شقيقه كان معتاد أداء العمرة والحج بسيارته وليست هى المرة الأولى ولكن إرادة الله فوق الجميع.

وأضاف أن الأسرة تتلقى العزاء بمسقط رأسهم سبتاى بقرية أم الرزق وان العزاء ينتهى اليوم، مؤكدا أن زوجة شقيقه هى ابنة عمته وأن اسرتها تعيش بالقاهرة.

وطالب حسام عزام بالدعاء لشقيقه وزوجته بالرحمة فى شهر رمضان الكريم.