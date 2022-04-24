أحزان دمياط تتجدد.. مصرع مهندس وزوجته بالسعودية بعد عودتهما من أداء العمرة

للمرة الثانية خلال أيام تعلن محافظة دمياط وتحديدا قرية أم الرزق بدمياط التابعة لمركز كفر سعد الحداد، ويخيم الحزن على أهلها.

بعد وفاة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم أثناء عودتهم من جامعة سيناء إلى دمياط، حيث تجددت الأحزان اليوم بعد سماع نبأ وفاة أحد أبناء القرية هو المهندس سامح إبراهيم عزام وزوجته فى حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم بعد أدائهما مناسك العمرة.

كشف أحد أهالى القرية وقريب الصلة للمهندس سامح إبراهيم عزام، أنه كان يعمل مهندس بالسعودية ويقيم بالمدينة المنورة وقرر أن يؤدى مناسك العمرة مع زوجته بمناسبة شهر رمضان وكانت زوجته حاملا وتعرضا لحادث انقلاب سيارة.

وأكد المصدر أن المهندس سامح عزام انتهى من أداء مناسك العمرة وكان فى طريقه للعودة مكان إقامته تعرض لحادث انقلاب السيارة وتوفى هو وزوجته، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم دفن المهندس وزوجته بالأرضى السعودية، ثم تتقبل الأسرة العزاء بمحل إقامتها بمدينة دمياط الجديدة بعد الانتهاء من إجراءات الدفن.