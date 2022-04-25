اليوم السابع
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سكرتير عام بورسعيد يتابع أعمال النظافة وتواجد المنقذين على الشاطئ.. صور

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:15 م
سكرتير عام بورسعيد يتابع أعمال النظافة وتواجد المنقذين على الشاطئ.. صور السكرتير العام يتابع أعمال النظافه
بورسعيد - محمد عزام

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كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء عاطف وجدى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، بمتابعة أعمال النظافة وتواجد المنقذين على الشاطئ استعداد لأعياد الربيع ، للتأكد من توفير خدمات على أعلى مستوى للمواطنين خلال أعياد الربيع. 

ووجه السكرتير العام بتواصل حملات النظافة بشواطئ المحافظة وتكثيف فرق الإنقاذ بناء على تعليمات محافظ بورسعيد، فضلا عن التنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارة الشواطئ لمتابعة تطورات الشاطئ أولا بأولا، وتقديم الدعم اللازم.

كان طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، قال إنه تنفيذاً لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتوجيهات اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، بالتعاقد مع المنقذين وبدء عملهم على الشاطئ بدءاً من الغد وعلى مدار 10 أيام إلى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك بـ 500 جنيه لليوم الواحد بدلا من 300 جنيه فى العام السابق.

وأضاف "عثمان"، أنه يتم التنسيق مع الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ لرفع مستوى النظافة فى الشاطئ والعمل على قدم وساق خلال فترة الازدحام، مشيراً إلى أنه من المتوقع الأشغال على الشاطئ يكون بنسبة 60%.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تتميز بمناخها المعتدل وطقسها الرائع،  بالإضافة إلى أن الشاطئ مفتوح مجاناً للجميع على عكس ما عليه عدد كبير من المحافظات الساحلية، بجانب أنه تم التنسيق مع أصحاب الكافتيريات لتخفيض الأسعار للكراسى والشماسى وكذلك المشروبات على شاطئ بورسعيد.

 

الاطمئنان على المنقذين
الاطمئنان على المنقذين

 

السكرتير العام يتابع أعمال النظافه
السكرتير العام يتابع أعمال النظافه

 

توجيهات لأعمال الشاطئ
توجيهات لأعمال الشاطئ

 

حوار السكرتير العام مع احد المنقذين
حوار السكرتير العام مع احد المنقذين

 


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