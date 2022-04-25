رئيس جامعة جنوب الوادى يهنئ أسقف قنا بعيد القيامة المجيد

كتب ـ صابر سعيد

قدم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لمطرانية الاقباط بقنا، وكان في استقباله الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى، وكيل المطرانية والقمص رويس نصر، سكرتير المطرانية، وعدد من رجال الدين المسيحى.



رافق رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعادل احمد مصطفى، أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على أوصال المحبة بين شعب مصر وعلاقات الإخوة التى تجمع بين عنصرى الأمة والتى تتجسد دائما فى المواقف الوطنية التى مرت بها مصر عبر العصور، والتحديات التى أكدت ترابط الشعب مسلمين وأقباط فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب نيافة الأنبا شاروبيم، عن امتنانه بهذه الزيارة التى تعكس روح المحبة والآخاء والعلاقات الوثيقة التى تربط المسلمين والأقباط، مشيدا بالدور الذى تقوم به جامعة جنوب الوادى وقياداتها في بناء شخصية الطلاب بالمعرفة والثقافة ونشر قيم التسامح والمحبة وتخريج منتج متميز علميا وأخلاقيا لقيادة التنمية وبناء الوطن.

