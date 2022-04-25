اليوم السابع
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رئيس الوزراء الموريتانى: لدينا فرص استثمارية واعدة ولن نخيب ظن المواطنين

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:03 ص
رئيس الوزراء الموريتانى: لدينا فرص استثمارية واعدة ولن نخيب ظن المواطنين رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بلال
أ.ش.أ

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قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال إن حكومته لديها فرص استثمارية واعدة، وإنها لن تخيب ظن المواطنين، من خلال تطبيق ما وعدت بتنفيذه في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء خلال حفل أقامه في قصر المؤتمرات في نواكشوط بمناسبة نيل حكومته ثقة البرلمان، أن مختلف المشاريع يتم تنفذيها بوتيرة متسارعة، مع مراعاة كافة الجوانب اللازمة.

وتابع رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة سيتم تنفيذه وفق استراتيجية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين وحل مشاكلهم وتسريع وتيرة العمل في مختلف البرامج الحكومية.

 


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