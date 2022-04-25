تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 996.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 799.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.1%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 721.7 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 638 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.6%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 561.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8.5%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 464.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 300.5 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 271.2 مليون جنيه بنسبة 4.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 257.4 مليون جنيه، 252.6 مليون جنيه، بنسبة 3.9%، 3.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع خلال رمضان، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.