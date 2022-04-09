تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 862.8 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 706.5 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 381.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 368.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 355.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%، شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 300.8 مليون جنيه بنسبة 4.7%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 281.7 مليون جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 272.4 مليون جنيه، 261.7 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11101.94 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1901.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.4% ليغلق عند مستوى 2882.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.9% ليغلق عند مستوى 13588.21 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 8.5% ليغلق عند مستوى 4275.87 نقطة.