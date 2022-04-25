اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل شقيقيه بسبب خلافات الميراث فى كرداسة

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:57 م
تجديد حبس المتهم بقتل شقيقيه بسبب خلافات الميراث فى كرداسة حبس _ أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس موظف قتل شقيقيه، بإطلاق النار عليهما، بمنطقة الوراق في الجيزة وأصاب آخر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن خلافات متعلقة بالميراث، وراء ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص النار داخل شقة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن موظف أطلق النار على شقيقيه مما أسفر عن مصرعهما، وأصاب شقيقه الثالث، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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جريمة قتل

كرداسة

الوراق

سلاح

إطلاق نار

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