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الدفاع الأوكرانية: روسيا لا تريد وقف إطلاق النار

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:26 م
الدفاع الأوكرانية: روسيا لا تريد وقف إطلاق النار اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا لا تريد وقف إطلاق النار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون ساليفان.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع بعض المسائل ذات الطابع الثنائي، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ويعد هذا الاجتماع أرفع اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ويأتي الاجتماع على خلفية تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا، وفرض واشنطن وحلفائها عقوبات غير مسبوقة على موسكو.


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