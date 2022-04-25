اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 07:15 م
أكرم القصاص
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روسيا والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية في ظل الأزمة الأوكرانية

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:55 م
روسيا والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية في ظل الأزمة الأوكرانية نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
أ ش أ

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عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون ساليفان.


وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع بعض المسائل ذات الطابع الثنائي، دون شرح مزيد من التفاصيل.


ويعد هذا الاجتماع أرفع اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.


ويأتي الاجتماع على خلفية تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا، وفرض واشنطن وحلفائها عقوبات غير مسبوقة على موسكو.


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