الاستماع لأقوال المصابين فى حريق منزل بمنشأة القناطر بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال المصابين في حريق اشتعل بمنزل في منشأة القناطر بالجيزة، لكشف سبب نشوب الحريق، واندلاع النيران، كما أجرى رجال المباحث معاينة للمنزل، لحصر التلفيات والخسائر التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران المصابين، وذكروا أنهم فوجئوا بنشوب الحريق بالمنزل، وتم إبلاغ رجال الحماية المدنية، حيث تمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل في منشأة القناطر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق وهى

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.