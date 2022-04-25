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الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بإجلاء آمن لمدنيين عالقين في ماريوبول الأوكرانية

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:15 م
الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بإجلاء آمن لمدنيين عالقين في ماريوبول الأوكرانية حرب أوكرانيا
كتبت : هند المغربي

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دعت منظمة الأمم المتحدة إلى وقف فوري للقتال في مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة في جنوب أوكرانيا والسماح بإجلاء آمن للمدنيين الذين أفيد بأنهم عالقون في المدينة، وسط تقارير عن تدهور الوضع في ماريوبول بشكل كبير.

 ومن جانبه، قال منسق الأمم المتحدة المعني بأزمة أوكرانيا، أمين عوض، إن حياة عشرات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن على المحك في ماريوبول.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى توقف القتال الآن لإنقاذ الأرواح، كلما طال انتظارنا، ستتعرض أرواح أكثر للخطر، يجب السماح لهم بالإجلاء الآمن، الآن.

وقال عوض إنه في هذا الوقت الذي تتزامن فيه الأعياد الدينية: "حان الوقت للتركيز على إنسانيتنا المشتركة، ووضع الانقسامات جابنا."

 


الأمم المتحدة

أوكرانيا

روسيا

حرب أوكرانيا

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