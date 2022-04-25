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الأرصاد: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة الجمعة.. والقاهرة تسجل 36 درجة

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:30 م
الأرصاد: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة الجمعة.. والقاهرة تسجل 36 درجة الطقس
كتب: محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يوم الجمعة المقبل، ليسود هذا اليوم طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.  
 
 
وكشفت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29  أبريل ستكون كما يلى :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة
 
 
 
و يشهد اليوم الاثنين،  طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  ، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين  :  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 09 .
 
 

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