اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 08:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استفادة 4 ملايين مواطن من تطوير 75 تجمعا حضاريا ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:00 ص
استفادة 4 ملايين مواطن من تطوير 75 تجمعا حضاريا ضمن مبادرة حياة كريمة مشروعات حياه كريمة - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة مهمة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتى تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة فى الريف والحض، وتأتى ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التى تركز عليها الخطة الاستثمارية لـ 22/2023.

ونرصد أبرز المعلومات عن تلك المبادرة :

- تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا فى نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة".

- تتم المبادرة في 20 محافظة منها الأقصر، أسوان، قنا، بنى سويف، الوادى الجديد، المنيا.

- يستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن.

تعمل على تحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية فى مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة فى قرى "حياة كريمة".

تستهدف 6 قطاعات رئيسية هى مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، ومشروعات التنمية المحلية .

- استكمال تنفيذ 35 مشروع لمياه الشرب والصحي.

- تطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية.

- إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل فى كل المراحل التعليمية.


تمكين المرأة

حياه كريمه

التنمية المحلية

الحكومه

القرى

الريف

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستهدفات حياة كريمة.. تقديم دعم مادى ضمن تكافل وكرامة لـ 14 مليون مواطن

الأحد، 24 أبريل 2022 04:51 ص

"حياة كريمة" تسابق الزمن بالمحافظات.. إنشاء 26 وحدة صحية و6 نقاط إسعاف بقرى شبين القناطر.. الانتهاء من 7 مجمعات للمزارعين ومواصلة العمل فى 5 أخرى بسوهاج.. والثلاثاء افتتاح تجمع سكنى "الشياحة" بوسط سيناء

الأحد، 24 أبريل 2022 04:00 ص

توزيع 850 ألف كرتونة ضمن "حملة المليون" من مؤسسة حياة كريمة.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 01:28 م

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 1600 مريض بقرية الظواهرى بالشرقية

السبت، 23 أبريل 2022 01:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة