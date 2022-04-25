إحالة 9 عمال للشئون القانونية فى جولة ليلية لوكيل تعليم كفر الشيخ على المدارس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس في الفترة المسائية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان على تواجد حراس الأمن والعمال بالمدارس بالفترة الليلية.

وتفقد مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة الزهراء الابتدائية، ومدرسة الزهور لغات، وتجريبية المعلمات، و مدرسة سيدي جمال، وعلي عبد الشكور الرسمية للغات، وعلي عبدالشكور للتعليم الأساسي، وعبدالله النحاس، كما تفقد جراج المديرية، ومدرسة السلام الابتدائية، والسعدية الاعدادية بنات الجديدة،وعدد آخر من المدارس.

وأشاد وكيل تعليم كفر الشيخ بالعمال في جراج المديرية وبمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، سعيد عبد الجواد، ومصطفى عبدالمحسن، جاء ذلك بحضور رضا فايد، مدير إدارة أمن مديرية التربية والتعليم، وهاني حمدان،مدير غرفة العمليات بالمديرية.



جانب من تفقدات مسائية لوكيل التعليم



وكيل التعليم يتفقد المدارس ليلا



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ليلا