يعالج فقر الدم ويمنع العطش.. تعرف على فوائد تناول الزبيب فى شهر رمضان

يواصل المركز القومى للبحوث إصدار نشرات طبية ضمن حملة التوعية الرمضانية تحت شعار "صوم رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير عيادة" تحت إشراف الدكتورة منال رمضان رئيس قسم كيمياء مكتسبات الطعم والرائحة بالمركز .

وأكد الدكتور عاصم أبو عرب ، أن الناس تبدأ فى شهر رمضان شراء الياميش وخاصة الزبيب ويرجع ذلك لقيمته الغذائية والصحية العالية فهو مصدر قوى ومركز للطاقة حيث يمد الجسم بسعرات حرارية جيدة، واستخداماته المتعددة فى إعداد أشهى الأطباق الرمضانية مثل الحلويات التى تعد فى رمضان كالقطايف والكنافة والبسبوسة والخشاف كما يدخل فى تحضير الأرز بالكبسة والأرز بالخلطة

وأوضح، أن الزبيب يحتوى على أنواع مختلفة من العناصر المعدنية مثل الحديد، والنحاس، والكالسيوم، والفوسفور والبوتاسيوم الذى ثبت أنه يخفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول والفيتامينات مثل فيتامين ب ، ج ، وحمض الفوليك وكاروتينات، لذا فإن تناول الزبيب بانتظام يعالج فقر الدم ويساعد على سرعة التئام الجروح، كما يحتوى الزبيب على مضادات الأكسدة مثل البولى فينول والألياف التى تساعد فى علاج الإمساك وغيرها من العناصر الهامة لجسم الإنسان مثل الدهون والكربوهيدرات. ومن أهم فوائد الزبيب الوقاية من أمراض القلب والسرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تقوم بحماية خلايا الجسم من التلف.

وأكد أن الزبيب يساعد على منع العطش اثناء الصوم، كما يساعد على سرعة الهضم وخاصة بعد فراغ المعدة لمدد طويلة فى رمضان. كما أن الزبيب مفيد للكبد والطحال ومدر للبول فى الجسم، ومن فوائد الزبيب أيضا أنه يحمى بشكل كبير من الالتهابات، كما أنه يساعد على الشفاء من الحمى الناتجة عن البكتيريا والفيروسات المختلفة. ويعتبر الزبيب من المقويات الأساسية للعظام والمفاصل، فهو يحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم تحمى من الإصابة بهشاشة العظام، كما أنه يضم مادة البورون التى تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل سليم، ويعتبر الزبيب من الوسائل الجيدة لزيادة الوزن بطريقة صحية، وهذا يعود إلى احتوائه على سكريات مفيدة مثل سكر الفاكهة الذى يسمح بزيادة وزن الجسم وتزويده بالطاقة دون زيادة الكوليسترول، فهو مصدر لإمداد الجسم بالطاقة خلال ساعات الصيام.