"القومى للبحوث" يوضح فوائد تناول اللبن ومنتجاته فى سحور رمضان.. اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

واصل المركز القومى للبحوث حملته التوعوية " صوم رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير عيادة" بإشراف الدكتور منال رمضان رئيس قسم الكيمياء مكسبات الطعم والرائحة بالمركز، حيث أصدر المركز نشرة للدكتور عاصم أبو عرب استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث حول فوائد تناول اللبن ومنتجاته فى سحور رمضان.

وأكد الدكتور عاصم أنور أبو عرب، أن وجبة السحور لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار فى شهر رمضان لأنها تعيين الإنسان على تحمل مشقة الصيام، لذا فمن الضرورى إنتقاء عناصر هذه الوجبة للأستفادة منها خلال ساعات الصيام الطويلة وأهم الأغذية التى يمكن تناولها في السحور هى الألبان ومنتجاتها لتعدد فوائدها، فهى من المصادر الغنية بالبروتينات وأهمها الكازين وهو بروتين كامل أى يشمل جميع الاحماض الأمينية التى لا يستطيع الجسم انتاجها وكذا الفيتامينات مثل A,D,E,&K، والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفور إلى جانب نسبة صغيرة من البوتاسيوم، الصوديوم، الكبريت، الألومنيوم، النحاس، اليود، المنجنيز، الزنك فضلا عن الاحماض الدهنية التى لا يستطيع الجسم إنتاجها.

وأوضحت النشرة الطبية، أنه يعرف اللبن بفائدته الكبيرة في حل مشاكل عسر الهضم والغازات عند الإنسان كما أنه يخفف أعراض القولون العصبى، ويدعم جهاز المناعة فى الجسم، ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام لأنه غنى بالكالسيوم، وتزيد فائدة اللبن فى الأنواع المدعمة بفيتامين “د” لما له من دور مهم فى الحفاظ على العظام. ويعتبر الزبادي من الأطعمة الأساسية على مائدة السحور خلال الشهر الكريم، فهو من الأطعمة الغنية بالفوائد الغذائية والصحية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وراحة المعدة، وأمداد الجسم طوال فترة الصيام بكل البروتينات التي يحتاجها والدهون اللازمة له خاصةً مع الصيام وتغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، ويساعد الزبادي على إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها للحصول على الطاقة وبناء الجسم بشكل عام، والزبادى من الأغذية المحتوية على كميات كبيرة من الماء وبالتالى فهو يعطى شعوراً ممتداً بالشبع، ويساعد أيضاً فى تحسين عملية الهضم، كما يحمي الإنسان من الإصابة بالانتفاخ ومن الإصابة بالإجهاد والارهاق ويساعد الفرد على مقاومة الجوع القارص في وقت الصيام كما أنه مفيد لكل من يعاني من الإمساك والاسهال في نفس الوقت ويعمل على الحفاظ على رشاقة وتوازن الجسم ويمنع حدوث السمنة المفرطة ولكن ينصح بعدم الأفراط في تناول الزبادي لأرتفاع محتواة من الدهون