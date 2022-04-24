محافظ قنا يهنئ أقباط نجع حمادى بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

كتب ـ صابر سعيد

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك أثناء زيارته لمطرانية نجع حمادي، حيث كان فى استقباله الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحى.

رافقه اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، وحازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، والعقيد محمد عبدالحميد، مأمور مركز شرطة دشنا ، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير منطقة قنا الأزهرية، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الإسكان بقنا، والدكتور عبدالفتاح ترك عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وماجد طوبيا عضو مجلس النواب السابق، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.

وقدم محافظ قنا، خلال اللقاء خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة قنا خاصة، معربًا عن اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، فالجميع شركاء في هذا الوطن والشعب المصري لم ولن يعرف يومًا فرقًا بين مسلم ومسيحي، متمنيًا أن تكون هذه الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.