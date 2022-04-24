محافظ قنا يقدم التهنئة لأقباط دشنا بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

صابر سعيد

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك أثناء زيارته لمطرانية دشنا، وكان فى استقباله الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، والقمص بولس مترى، وكيل المطرانية، وعدد من رجال الدين المسيحى، رافقه اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، وحازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، والعقيد محمد عبدالحميد، مأمور مركز شرطة دشنا ، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير منطقة قنا الأزهرية، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الإسكان بقنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط فى الإحتفال بأعيادهم، مؤكدا على روح المحبة التي تجمع الشعب المصري وتمتد جذورها عبر التاريخ، مشيرًا إلى عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وأن المجتمع المصري نسيج واحد تربطه الوحدة الوطنية التي يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات.

وقال الأنبا تكلا، إن الشعب المصري يصلي من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام، و أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.

يذكر أن محافظ قنا أرسل برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء نصها كالتالى " يسعدني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أباء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأن تعود علي قداستكم هذه الايام بموفور الصحة والعافية وعلي مصرنا الغالية وشعبها العظيم ومزيدا من الأمن والأمان والمحبة والسلام".