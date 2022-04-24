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محافظ مطروح يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ويقدم التهنئة بالعيد

الأحد، 24 أبريل 2022 01:15 ص
محافظ مطروح يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ويقدم التهنئة بالعيد محافظ مطروح يشهد قداس عيد القيامة المجيد
مطروح - حسن مشالي

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تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتهنئة للأخوة الأقباط بمحافظة مطروح، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء في مدينة مرسي مطروح، مساء السبت، بحضور اللواء اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط أجواء البهجة والفرحة.

ألقى كلمة الوعظ القس متى زكريا راعي كنائس مطروح، أعرب خلالها عن شكره لمشاعر المحبة والتآلف بين أبناء مصر، مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لاحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه، من أجل صنع مستقبل أفضل، ليس من اجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه والإنسانية جميعها.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جهوده الوطنية المخلصة من اجل إحياء الوطن من جديد، ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم، وجمهورية جديدة لتحيا مصر دائما. كما قدم الشكر لمحافظ مطروح، لحرصه على تقديم التهانى ولكافة قيادات المحافظة وعلى جهود الامن والتنمية والاستقرار بكافة أنحاء المحافظة. على جانب آخر، شهد محيط وداخل الكنيسة أجواء من البهجة والسعادة بين حشود الأقباط والمهنئين، وتبادل التهاني والأمنيات الطيبة بين الجميع.


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