محافظ بنى سويف يزور عدداً من الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

بنى سويف - هانى فتحى

قدًم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم ، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد خلال زيارته لبعض الكنائس والأديرة بالمحافظة، والتى رافقه خلالها كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، وعدد من التنفيذيين وأعضاء البرلمان

بدأت الجولة بزيارة مركز ناصر ، حيث تقدم المحافظ بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس ،الأنبا بولا بدير الأنبا بولا ،ونيافة القمص فام الأنطونى بدير الأنبا انطونيوس ،وقد أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة ،مؤكداً على أن عيد القيامة هو بمثابة عيد لجموع الشعب المصرى والفرحة للجميع ،وهذه هى عظمة وطننا الغالى مصر الذى ضرب أروع الأمثلة فى التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التى تسود أفراده.

وفى الكنيسة الكاثوليكية، قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك بهذه المناسبة ،متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد ،حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات( الجيزة والفيوم وبنى سويف)، ونيافة القمص بولس فهمى وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببنى سويف على رأس من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولى الكنيسة .

ورحب نيافة الأنبا توماس عدلى بالدكتور محمد هانى غنيم ،معرباً عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التى تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء بنى سويف خاصة والشعب المصرى العظيم بصفة عامة ، معربا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد القيامة المجيد، وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم فى مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين

واختتم المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بميدان مولد النبي، حيث قدم المحافظ ، التهنئة بهذه المناسبة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان فى استقبالهم راعى الكنيسة القس أكرم ناجى ، وسادت بين الحاضرين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم كان قد شهد "مساء أمس السبت" قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتى ببا وبنى سويف، وذلك بحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد للاقباط

محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد للاقباط



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد



محافظ بنى سويف يقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد للاقباط