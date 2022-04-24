محافظ بنى سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية بني سويف وببا

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين أفراحهم بعيد القيامة المجيد ،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة ،حيث قدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين

شهد مراسم القداس:اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء جمال مسعود السكرتير العام ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد عيد محمود نائب المستشار العسكري للمحافظة،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ و جال الدين الإسلامي وإعلاميي وصحافيي بني سويف

وفي بداية عظته تقدم الأنبا غبريال أسقف بني سويف بالشكر للحضور من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وقيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين وسط حشد يجسد معنى التلاحم والمحية والتسامح بين مكونات ونسيج الشعب المصري وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة وأجهزتها الأمنية

كما شهد الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف"مساء اليوم"قداس عيد القيامة بمطرانية ببا،وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بمناسبة عيد القيامة المجيد ،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة،وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة على كل المصريين

وفي مستهل عظته رحب نيافة الأنبا إسطفانوس بقيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية و أعضاء البرلمان،الذين حرصواعلى حضور القداس مشاركة لأخوتهم فرحتهم بعيد القيامة المجيد

وعقب انتهاء العظة هنأ المحافظ القيادات الكنسية والمواطنين بهذه المناسبة، متمنيا أن يكون عيد فرحة وفاتحة خير على مصر جميعاً ، مؤكداً على عمق الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطنى الواحد الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم