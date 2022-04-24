محافظ الوادى الجديد يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الفطر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، وذلك بالتزامن مع عيد القيامة المجيد وشم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ووجه الزملوط، بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها، ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها رفع أسعار السلع.

وشدد على جاهزية المنشآت الصحية وتواجد الاطقم الطبية بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين،وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين في العيد.

وتنفيذا لتوجيهات الزملوط، في سياق متصل، شن مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد حملة تفتيشية على محلات اللحوم والمجمدات في مناطق مختلفة بمدينة الخارجة للتأكد من صلاحية المعروض من لحوم ودواجن وأسماك، وكذلك التشديد على ضرورة الالتزام بالأسعار والإعلان عنها بشكل واضح لجمهور المستهلكين، وكذلك حرص أصحاب المحال على نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة، ووجود الشهادات الصحية للعاملين.