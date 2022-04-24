محافظ الدقهلية يحيل 91 من العاملين المتغيبين عن العمل بدون إذن للتحقيق

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركى العمل بدون إذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزى نبروه وتمى الأمديد الأسبوع الماضى.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 85 من العاملين بوحدات طب الأسرة فى كل من قرى ابو ياسين ومنشأة السلام والخمسة والميهى وبمستشفى تمى الأمديد المركزى، كما يشمل عدد 3 من العاملين بمراكز شباب قرى تاج العز والميهى بمركز نبروه ومن مركز شباب قرية الخمسة بمركز تمى الأمديد هذا بالإضافة إلى عدد 3 من العاملين بالإدارة والوحدة البيطرية بصدقا بمركز تمى الأمديد.

كما تقرر إحالة مسئولى مراكز شباب كلا من قرى كفر الجنينة ودميرة القديم بمركز نبروه للتحقيق لوجود مراكز الشباب المذكورة مغلقة أثناء مرور حملات التفتيش فى المواعيد الرسمية للعمل.

ووجه محافظ الدقهلية للسادة وكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.