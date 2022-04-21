محافظ الدقهلية يحيل 71 محضر مخالفات لتجار للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق بنطاق مراكز ومدن ومدن أجا وشربين ودكرنس والسنبلاوين أسفرت عن ضبط عديد من المخالفات وتم تحرير 71 محضرا بمخالفات متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالمراكز المذكورة وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية نطاق المراكز المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات شملت مراكز أجا وشربين ودكرنس والسنبلاوين وقد تم في مجال المخابز تحرير 26محضر نقص وزن و14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و2محضر تجميع دقيق بعدد 17 شيكارة و3 محاضر تصرف في الدقيق بعدد 14 شيكارة و2محضر عدم نظافة أدوات العجين و محضر توقف مخبز بدون إذن ومحضر تجميع بطاقات تموين ذكية عدد 238 بطاقة وفي مجال الأسواق تم تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على5 طن ملح طعام ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وأشار لاستمرار الحملات من خلال المديريه لمتابعة المخابز وضبط الأسواق علي مستوي المحافظة تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.