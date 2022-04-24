لوبان بعد خسارتها انتخابات فرنسا: سنقف ضد ماكرون وسنواجهه بانتخابات البرلمان

كتب أحمد عرفة

قالت المرشحة الخاسرة بانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، إن حصولها على أكثر من 42 % من الأصوات انتصار كبير، كما أقرت مارين لوبان بهزيمتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام إيمانويل ماكرون.

وأضافت مارين لوبان خلال خطاب لها بعد إعلان فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بانتخابات الرئاسة الفرنسية: نتيجة الانتخابات تعكس عدم ثقة الشعب الفرنسي في السياسة الحالية ورغبته في التغيير.

وتابعت مارين لوبان، أن مشروع إيمانويل ماكرون خطر على فرنسا، وسنقف ضد إيمانويل ماكرون وسنواجهه في انتخابات البرلمان، وهاجمت مارين لوبان، ماكرون في خطاب اعترافها بالهزيمة في الانتخابات.

وتابعت مارين لوبان: لا نزال نمتلك الأمل رغم الفشل في الانتخابات: مستطردة: سنخوض معارك الانتخابات التشريعية ضد سياسات إيمانويل ماكرون.

وقالت مارين لوبان: معركتنا لم تنته وسنواصل العمل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسنواصل العمل بكل قوة ضد سياسات إيمانويل ماكرون، ونتيجة اليوم خطوة مهمة للفوز بالانتخابات المقبلة.