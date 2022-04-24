كبسولة × القانون.. الأوراق المطلوبة لعمل توكيل رسمي

كتب إيهاب المهندس

يقوم بعض المواطنين بعمل توكيل رسمي عام شامل قضايا وبنوك لأشخاص آخرين لإدارة القضايا، عن طريق مكاتب توثيق الشهر العقارى، أو من خلال خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg، توفيرا للوقت والجهد والحد من التزاحم بفروع الشهر العقارى.

"اليوم السابع" تنشر الخطوات التي يجب اتخاذها لعمل توكيل رسمى عام شامل، وهو الذى يستلزم إحضار عدد من المستندات المطلوبة وهى :

- أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل

-فى حالة احتوائه على القضايا يجب أن يكون الوكيل محاميا أو قريبا حتى الدرجة الثالثة

- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

ويستخدم التوكيل لأعمال الادارة حيث يحق للوكيل ادارة الاطيان الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء المملوكة للموكل وفى تأجيرها واستئجارها وتحرير عقود الايجار الخاصة بها وتحصيل او دفع المبالغ الناتجة عن هذه الايجارات واخذ واعطاء الايصالات والمخالصات ومحاسبة المستأجرين وفى اتخاذ كافة الاجراءات الازمة لدى الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفى فسخ العقود، كما يستخدم التوكيل فى أعمال التصرف فى البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والهبة والقسمة والفرز والتجنيب واشهار الارث وانهاء الوقف وفى اخذ حق الامتياز وشطبه سواء بالنسبة للا طيان الزراعية وفى جميع التصرفات الناقلة للملكية او المقيدة لها.