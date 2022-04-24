ضبط المتهمين بسرقة أموال من مواطنين بأسلوب انتحال الصفة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من شخصين بأسلوب "إنتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية التى تزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال إستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبتهما فى إستبدال مبالغ مالية عملة(أجنبية) بعملة (محلية) وإتفقا معه على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الإستبدال وعقب وصولهما فوجئا بعدد (3 أشخاص) يستقلون سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" إدعوا بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على حقيبة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة أحد المتهمين ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم عقب قيام أحد المتهمين بالتواصل مع ضحاياهم عبر مواقع التواصـل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهـم برغبتـه فى شراء عملات أجنبية بسعر أعلى من المُتداول بالسوق المصرفى ، وفور وصول المجنى عليهم لمكان التقابل المتفق عليه يقوم وباقى المتهمين بإنتحال "صفة رجال شرطة" والإستيلاء منهم على المبالغ المالية حوزتهم ..كما أقروا بقيامهم بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة أثناء إرتكابهم واقعة السرقة للحيلولة دون ضبطهم، وأضافوا بإستبدال المبلغ المالى المستولى عليه بمبلغ مالى محلى، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المبلغان إتهموهم بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.