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دومينيك نافارو أمريكية عشقت الأقصر وقررت الإقامة بالبر الغربي.. اعرف قصتها

الأحد، 24 أبريل 2022 04:00 ص
دومينيك نافارو أمريكية عشقت الأقصر وقررت الإقامة بالبر الغربي.. اعرف قصتها دومينيك نافارو
الأقصر – أحمد مرعى

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر مع الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو التى تقيم فى البر الغربي بمحافظة الأقصر منذ عام 2011، والتى أحبت مدينة القرنة وقررت استكمال حياتها داخلها وأقامت مؤخراً، أول معرض دائم للفنون التشكيلية بمشاركة نجوم الفن التشكيلي بمصر ودول أوروبا، والذي يحمل اسم "الأقصر آرت جاليري" وتعرض خلالها لوحات الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب وكتب باللغات المختلفة قامت بعملها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بمصر.

وفى البداية قالت الأمريكية دومينيك نافارو، إنها أحبت الأقصر منذ أول زيارة لها فى عام 2011 للعمل مع البعثة الأثرية الأمريكية وقررت بعد عدة سنوات من السفر للخارج والعمل فى مقابر البر الغربي، أن تقضي بقية حياتها بين الحضارة المصرية القديمة والطبيعة المميزة فى البر الغربي، وبعد فترة من إقامتها بالأقصر قررت فى عام 2018 بدأ عمل مشروع "الأقصر آرت جاليري" لجمع نجوم الفن التشكيلي من مصر وكلية الفنون الجيملة بالأقصر، وهو معرض للفن التشكيلي يجمع لوحات لنجوم الفن من حول مصر وحول العالم وتحلم بأن يستمر المعرض ويكبر أكثر وأكثر خلال السنوات المقبلة.

وتضيف دومينيك نافارو لـ"اليوم السابع"، أنها قررت أن توظف التاريخ في خدمة الفنون التشكيلية المعاصرة، كما استخدمت الفنون البصرية كوسيلة للتعريف بحضارة وتاريخ مصر القديمة، حيث إنها منذ استقرت للسكن والعمل في الأقصر، ارتبطت بعلاقة وثيقة مع مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب المقيمين على أرض المدينة، وباتت من رواد المعارض والفعاليات التشكيلية في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وهي الكلية التي أسهمت منذ تأسيسها قبل 25 عاما، في جعل الأقصر مركز للفنون ومقصد للكثير من الفنانين العرب والأجانب.

وأكدت الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو، أنه انطلقت منذ عام 2018 فى تأسيس وإقامة معرض "الأقصر أرت غاليري"، والذي أقامته في محيط معبد الملك أمنحتب الثالث، وأمام تمثالي ممنون الفرعونيين الشهيرين، وصار "الأقصر أرت غاليري" مركزا لاستضافة معارض الفنون التشكيلية بكل ألوانها من رسم ونحت وتصوير وغيرها.

دومينيك نافارو (1)
دومينيك نافارو (1)

 

دومينيك نافارو (2)
دومينيك نافارو (2)

 

دومينيك نافارو (3)
دومينيك نافارو (3)

 


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