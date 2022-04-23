"صحة الأقصر": عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة ضمن التأمين الصحى الشامل

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن الهيئة تحرص على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة الفئات، ولذلك تم توفير الخدمات التأهيلية والنفسية، وعلى رأسها التأهيل التخاطبى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تقدم خدمات عيادة التخاطب، وذلك للتيسير على أصحاب الهمم الحصول على الخدمات اللائقة بأعلى مستويات ومعايير الجودة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسى لهم ولأسرهم، حتى يتمكنوا من المشاركة بفاعلية مع المجتمع، وتوفر عيادات التخاطب التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أخصائيين نفسيين، وأخصائيين تأهيل تخاطبي، على أعلى درجة من الكفاءة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة لفئات ذوى الهمم.

وأوضح مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه وتشمل مهام الأخصائى النفسى فى عيادات التخاطب بالهيئة، ما يلي:- (إجراء الاختبارات لقياس مستوى الذكاء سواء للطلاب أو لذويهم - فحص حالات الدمج - التعامل مع الحالات التى تحتاج إلى تنمية مهارات، و استخدام البرامج الخاصة بذلك - الاضطرابات السلوكية، وإجراء الاختبارات المتخصصة لإجراء هذه الاختبارات، ووضع آليات للتعامل معها مثل( التبول اللاإرادي- السرقة - الكذب - العناد - الهروب من المدرسة أو المنزل - السلوك عنيف - الخجل الشديد - الانطواء- التنمر)، وإجراء الاختبارات المتخصصة التى تساعد فى تشخيص و تقييم بعض الأمراض مثل ( اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه ADHD - التوحد - الرهاب - القلق - الاكتئاب )، والتعامل مع حالات الإعاقات العضوية.

أما فيما يخص التأهيل التخاطبى فتشمل الخدمات فرز الحالات لتحديد عيوب اللغة والكلام والصوت عند الكبار و الأطفال، وتشمل أمراض اللغة (التأخر اللغوى - حالات ضعف السمع - تأهيل ما قبل وبعد زراعه القوقعة - داون - حالات التأخر الذهني)، فيما تشمل أمراض النطق (الخنف- التلعثم- اللدغة - أمراض الصوت العضوية ، وغير العضوية)، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع، حيث يتم إحالة الحالات التى تحتاج للتأهيل النفسى أو التخاطبى من وحدات ومراكز طب الأسرة، إلى العيادة الشاملة بالأقصر، أو مستشفى حورس التخصصي، أو مستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.



عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (1)



عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (2)



عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (3)



عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (4)