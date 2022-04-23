اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 07:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الأقصر": عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة ضمن التأمين الصحى الشامل

السبت، 23 أبريل 2022 07:00 ص
"صحة الأقصر": عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة ضمن التأمين الصحى الشامل عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن الهيئة تحرص على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة الفئات، ولذلك تم توفير الخدمات التأهيلية والنفسية، وعلى رأسها التأهيل التخاطبى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تقدم خدمات عيادة التخاطب، وذلك للتيسير على أصحاب الهمم الحصول على الخدمات اللائقة بأعلى مستويات ومعايير الجودة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسى لهم ولأسرهم، حتى يتمكنوا من المشاركة بفاعلية مع المجتمع، وتوفر عيادات التخاطب التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أخصائيين نفسيين، وأخصائيين تأهيل تخاطبي، على أعلى درجة من الكفاءة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة لفئات ذوى الهمم.

وأوضح مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه وتشمل مهام الأخصائى النفسى فى عيادات التخاطب بالهيئة، ما يلي:- (إجراء الاختبارات لقياس مستوى الذكاء سواء للطلاب أو لذويهم - فحص حالات الدمج - التعامل مع الحالات التى تحتاج إلى تنمية مهارات، و استخدام البرامج الخاصة بذلك - الاضطرابات السلوكية، وإجراء الاختبارات المتخصصة لإجراء هذه الاختبارات، ووضع آليات للتعامل معها مثل( التبول اللاإرادي- السرقة - الكذب - العناد - الهروب من المدرسة أو المنزل - السلوك عنيف - الخجل الشديد - الانطواء- التنمر)، وإجراء الاختبارات المتخصصة التى تساعد فى تشخيص و تقييم بعض الأمراض مثل ( اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه ADHD - التوحد - الرهاب - القلق - الاكتئاب )، والتعامل مع حالات الإعاقات العضوية.

أما فيما يخص التأهيل التخاطبى فتشمل الخدمات فرز الحالات لتحديد عيوب اللغة والكلام والصوت عند الكبار و الأطفال، وتشمل أمراض اللغة (التأخر اللغوى - حالات ضعف السمع - تأهيل ما قبل وبعد زراعه القوقعة - داون - حالات التأخر الذهني)، فيما تشمل أمراض النطق (الخنف- التلعثم- اللدغة - أمراض الصوت العضوية ، وغير العضوية)، وتعمل العيادات طوال أيام الأسبوع، حيث يتم إحالة الحالات التى تحتاج للتأهيل النفسى أو التخاطبى من وحدات ومراكز طب الأسرة، إلى العيادة الشاملة بالأقصر، أو مستشفى حورس التخصصي، أو مستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

 

 

عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (1)
عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (1)

 

عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (2)
عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (2)

 

عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (3)
عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (3)

 

عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (4)
عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (4)

 

عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (5)
عيادة التخاطب تدعم أصحاب الهمم بخدمات لائقة (5)

 


الاقصر

خدمات اصحاب الهمم بالاقصر

اخبار اليوم

عيادات التخاطب بالاقصر

اخبار الاقصر

دعم ذوي الهمم بالاقصر

اخبار المحافظات

التامين الصحى الشامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشهد رائع.. الأهالى يتجمعون حول مدفع الإفطار استعدادًا لإطلاقه فى الأقصر

الخميس، 21 أبريل 2022 07:21 م

الداخلية تضبط 2.5 طن أغذية فاسدة داخل مستشفى بالأقصر

الخميس، 21 أبريل 2022 03:42 م

القوى العاملة: تعيين 552 شاباً واستخراج 2573 شهادة قياس مستوى بالأقصر

الخميس، 21 أبريل 2022 08:59 ص

تفاصيل استعدادات شركة مياه الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك وفصل الصيف

الخميس، 21 أبريل 2022 07:00 ص

"ثلاجة الخير".. مشروع شعبي جنوب الأقصر لتوفير الوجبات للمستحقين ..فيديو

الخميس، 21 أبريل 2022 02:00 ص

أوقاف الأقصر تنجح فى بيع 256 من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 21 أبريل 2022 02:00 ص

صور.. ختام الدورة الرمضانية بفوز فريق أبناء أسوان على الشبان المسلمين

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:54 م

رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير الممشى السياحى وخطط تجميل المدينة.. صور

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة