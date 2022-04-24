اليوم السابع
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الأحد، 24 أبريل 2022 03:02 م
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دورة تدريبية للفنيين بشركة مياه الشرب في الشرقية حول أساسيات المعالجة

الأحد، 24 أبريل 2022 01:52 م
دورة تدريبية للفنيين بشركة مياه الشرب في الشرقية حول أساسيات المعالجة دورة تدريبية لفنيي المياه بشركة مياه الشرب بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنفيذ دورة تدريبية لفنيي مياه الشرب، بعنوان (أساسيات معالجة مياه الشرب)، على مدار 5 أيام، وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة، في إطار حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي، ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقاومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام الكيميائى سامح عبد الحميد من العاملين بالشركة بتقديم محاضرات لفنيي مياه الشرب بالشركة لتعريفهم بمصادر مياه الشرب وخصائصها وعمليات المعالجه بالترويب والترسيب والتطهير بالكلور وطرق تخزين وتوزيع المياه وكذلك النظم الهندسية لتغذية شبكات مياه.

ذلك تنفيذ لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومه العمل ، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.


الشرقية

شركة مياة الشرب بالشرقية

دورات تأهيل للعاملين مياة الشرب

اخبار الشرقية

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