اليوم السابع
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تنبؤ الرى: غدا أمطار خفيفة على محافظة جنوب سيناء

الأحد، 24 أبريل 2022 02:26 م
تنبؤ الرى: غدا أمطار خفيفة على محافظة جنوب سيناء أمطار خفيفة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض محافظة جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة غدًا الإثنين تتراوح من 1-3مم، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار بعد غدًا الثلاثاء .

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤبالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيولوالتقليل من آثارها.

في سياق متصل تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقسا حارا نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح، وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 09.

 


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الرى

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