تحرير 8 مخالفات تموينية وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بمركز العدوة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والمحلات التجارية وشوادر بيع اللحوم ومتابعة المخابز البلدية، وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

من جانبها أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة عن تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 8 مخالفات تموينية، حيث تم تحرير 6 محاضر لمحلات بيع اللحوم بسبب الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلي ضبط 38 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم المرور علي المخابز وتم تحرير 2 محضر نقص وزن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.