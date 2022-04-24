اليوم السابع
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بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء: نصلى لتكون ملؤها الخير والسلام

الأحد، 24 أبريل 2022 02:41 م
بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء: نصلى لتكون ملؤها الخير والسلام الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر
كتب ـ محمد الأحمدى

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قدم الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وذكر بطريرك الأقباط الكاثوليك في بيان له "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس السيسى، وكافة قيادات الدولة، وشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء".

 

وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك في بيانه "نصلى إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

 

بيان بطريرك الكنيسة الكاثوليكية
بيان بطريرك الكنيسة الكاثوليكية

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

الاقباط الكاثوليك

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ذكرى تحرير سيناء

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