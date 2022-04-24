النصاب الشيك.. "عادل" يسلم شقى عمره لمستريح أطفيح (فيديو)

كتب أحمد حسنى

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، ويختلف الضحايا كل حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ورغم اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، فإنهم ينجحون دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"

"

الحلقة الثالثة والعشرون

وفى الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج " النصاب الشيك"، يقول عادل رجب، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه يعانى من إعاقة في قدمه ودفع مبلغ 190 ألف جنيه، بعدما أقنعه المستريح باستثمار المال في الاستيراد والتصدير وإنشاء مصنع للاستيراد من الخارج.

وأضاف ضحية المستريح: "أنا دلوقتى راجل معاق محتاج الفلوس اللى تصرف عليا، لا هعرف أشتغل ولا فيا مجهود أصرف على نفسى، أنا دفعت كل اللى معايا للمستريح، خد الفلوس وهرب ومش عارفين نتواصل مع أي حد، أنا عايز فلوسى ومش عايز حاجة تانية ".