السودان: قتلى وجرحى في نزاع قبلي غرب دارفور

ا ش ا

سقط عدد من القتلى والجرحى، في اقتتال قبلي في محلية كرينك بغرب درافور (غرب السودان).

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الأمانة العامة لحكومة اقليم دارفور، دعت إلى وقف الاقتتال القبلي ونزيف الدم في "كرينك" دون قيد او شرط، حتى تقوم السلطات في الإقليم والولاية بواجباتها تجاه حفظ الأمن والاستقرار.

وأكدت الأمانة العامة لحكومة اقليم دارفور، في بيان صحفي، أن الحرب ليس فيها رابح وخاسر، مشددة على ضرورة الإحتكام لصوت العقل وتقديم الجناة للعدالة.

من جانبه، أكد ممثل والي غرب دارفور محمد زكريا استقرار الأوضاع الأمنية في "كرينك" بعد أحداث دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، لافتا إلى وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية بالخرطوم لحسم الانفلاتات الأمنية.

وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا، قررت خلاله إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى محلية "كرينك"، بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إليها.