الجيزة تعلن جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، جدول امتحان الصف الأول الثانوي العام ( عربى - لغات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 للمواد خارج المجموع خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2022

وأوضحت المديرية أن جدول امتحان الصف الثانى الثانوي العام ( عربى - لغات )، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 للمواد خارج المجموع خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2022.

تنطلق الامتحانات يومى 11 و12 مايو المقبل.

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالمدارس الرسمية والخاصة.

- سوف نستخدم ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المعلنه للعام الدراسي 2021/2022.

- يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان.

- الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

- تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

-تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.