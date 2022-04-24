الاتحاد الأوروبى يرحب بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا: نحتاج إلى دعم فرنسا القوى

كتب أحمد عرفة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وقال الاتحاد الأوروبى: نحتاج إلى دعم فرنسا القوي.

وأضافت القناة، أن النتائج الأولية، أكدت حصول إيمانويل ماكرون على 58% من الأصوات بينما ماريان لوبان حصلت على 42% من الأصوات.

وتوجه الناخبون الفرنسيون للادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية ليختاروا بين منح المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون خمس سنوات أخرى على سدّة الرئاسة، أو إعطاء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الفرصة لتحلّ مكانه، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتواجه لوبان معركة صعبة، وقد منحت استطلاعات الرأي خصمها اتقدماً بفارق 10 نقاط في سباق الرئاسة، ويحتاج كلّ منهما إلى جذب أصوات الناخبين الذين صوتوا للمرشحين الآخرين في الجولة الأولى.

وحصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي ما يقرب من 9.9 مليون صوت من إجمالي أصوات الناخبين في الجولة الأولي، بواقع 27.8% متفوقاً علي منافسته، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي حصدت علي 8.1 مليون صوت، بواقع 23.1% من الأصوات.

ويتنافس ماكرون ولوبان في جولة الإعادة للمرة الثانية علي التوالي، حيث سبق أن خاضا السباق نفسه في الانتخابات الماضية قبل 5 سنوات ، والتي انتهت بفوز ماكرون في ذلك الحين.