اعترافات عصابة بدر: كنا نسرق الشقق بأسلوب كسر الباب

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف أفراد عصابة بسرقة الشقق السكنية في مدينة بدر عن طريق كسر الأبواب، والدخول إليها وسرقة الأجهزة الكهربائية منها.

وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (3 أسطوانات بوتاجاز - 2 شاشة LCD) من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - أجنة حديدية - مفك كهربائى) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما ("سيئ النية" مقيمان بدائرة القسم) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .