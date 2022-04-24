اليوم السابع
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الأحد، 24 أبريل 2022 05:00 م
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إصابة 13 شخصا بسبب انقلاب ميكروباص في الشرقية

الأحد، 24 أبريل 2022 04:00 م
إصابة 13 شخصا بسبب انقلاب ميكروباص في الشرقية حادث_صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب 13 شخصا بإصابات تنوعت ما بين سحجات وجروح، إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الزقازيق- ههيا" أمام قرية العدوة، تم نقل  8 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى، و5 إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الخدمة الطبيبة والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم  بطريق "ههيا- الزقازيق" أمام قرية العدوة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة مكروباص، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

تم الدفع بـ6 سيارات من مرفق الإسعاف، ونقل 8 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى، و5 إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الخدمة الطبيبة والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 

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الشرقية

طريق ههيا

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انقلاب مكروباص

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