أعلام وورود فى العيد.. أقباط البحيرة يحتفلون بعيد القيامة المجيد.. لايف

البحيرة- ناصر جودة

توافد اليوم المئات من الأقباط على مطرانية البحيرة والكنائس للاحتفال بعيد القيامة المجيد وسط أجواء من البهجة والسرور .





وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بزيارة مطرانية الأقباط بمدينة دمنهور لتهنئة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الغربية بمرافقة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان الأنبا باخوميوس مطران البحيرة قد ترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية القديس اثناسيوس بمدينة بدمنهور.

شارك فى الاحتفالات المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الأزهر والأوقاف بالبحيرة.

من جانبه أكد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة على عمق المحبة بين المسلمين والأقباط أبناء الوطن الواحد.

مضيفا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يعكس روح الوحدة الوطنية المتأصلة فى مصر عبر التاريخ خاصة مع تزامنه مع شهر رمضان المبارك.

وأعرب مطران البحيرة عن شكره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يبذل جهودا كبيرة فى بناء هذا الوطن وحمايته وكذلك لدوره الكبير فى تعميق الوحدة الوطنية وتوفير المناخ الملائم لحرية العبادة.

كما نقل الأنبا باخوميوس تحيات الكنيسة ومجمعها المقدس وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

من جانبه قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أننا جميعاً شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة إلى بعضنا البعض وسنظل قلباً وصفاً واحداً متحصنين بإيماننا ووحدتنا فى رحاب بلدنا الحبيب مصر التى ننعم على أرضها بالأمن والمحبة .

مضيفا أننا ننعم بأيام خير وبركة وعزة ونصر تجتمع فيها الاحتفالات والمناسبات الدينية الإسلامية فى شهر رمضان المعظم والمسيحية بعيد القيامة المجيد والوطنية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وأعياد تحرير سيناء .



احتفال اطفال البحيرة بعيد القيامة



احتفال الأطفال بعيد القيامة بالبحيرة



احتفال الاطفال بعيد القيامة بكانيسة دمنهور



محافظ البحيرة والقيادات