اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

6 إجراءات للكنيسة الأرثوذكسية فى الاحتفال بعيد القيامة

السبت، 23 أبريل 2022 03:07 م
6 إجراءات للكنيسة الأرثوذكسية فى الاحتفال بعيد القيامة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت، الموافق 23 أبريل  بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 
 
وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى: 
 
1- منع حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية. 
 
2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية. 
 
3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية. 
 
4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية. 
 
5- الحفاظ على المسافات الأمنة للتباعد الاجتماعى.
 
6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.

الكنيسه الارثوذكسيه

عيد القيامه

البابا تواضروس الثانى

احتفالات عيد القيامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة المجيد اليوم السبت

السبت، 23 أبريل 2022 07:00 ص

حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبه عيد القيامة المجيد

الجمعة، 22 أبريل 2022 08:00 م

مصر الحلوة.. "كهربائى" يصنع مجسم كنيسة زجاج لإهدائها للأقباط فى عيد القيامة

الجمعة، 22 أبريل 2022 06:03 م

تعرف على استعدادات محافظة المنيا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

الجمعة، 22 أبريل 2022 03:19 م

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

الخميس، 21 أبريل 2022 02:22 م

محافظ القاهرة يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة

الخميس، 21 أبريل 2022 12:05 م

تذكار الحب والغدر معا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأربعاء أيوب وسط إجراءات احترازية.. القداسات ثلاث مرات فى اليوم لاستيعاب أعداد المصلين.. منع القبلات والسلام حتى عشية عيد القيامة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة