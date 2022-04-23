تعرف على إجراءات الكنيسة الأرثوذكسية فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد

كتب: محمد الأحمدى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت المقبل الموافق 23 أبريل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عدد من الشعبالقبطي المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، حيث منعت حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية مهما كانت خفيفة "ارتفاعبدرجة حرارة (رشح – كحة)، وأكدت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية، وعدم السماح بالسلام باليد أوالتقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية، مع ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية، والحفاظ على المسافات الأمنةللتباعد الاجتماعى.

وشددت على ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.